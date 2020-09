Veröffentlicht am 29. September 2020 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Bunte Familienvielfalt! Veranstaltung von Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Unkel-Linz-Bad Hönningen – Die Kandidatin für die VG Bürgermeisterwahl in Bad Hönningen, Petra Stirnberg, lädt zusammen mit dem Ortsverband Unkel-Linz-Bad Hönningen von Bündnis 90/Die Grünen, am Montag, 12. Oktober, ab 20 Uhr zu einem Themenabend ins Alte Stadtweingut, Hauptstraße 182, 53557 Bad Hönningen ein.

In einer lockeren Gesprächsrunde mit verschiedenen Referenten soll es rund um das Thema „Familienvielfalt: Vom Coming-out bis zu Queer in Familie, Politik und Beruf“ gehen.

Es soll neben Informationen zum Thema auch um Erfahrungsaustausch gehen. „Wir wollen aufzeigen, dass (junge) Menschen nicht alleine sind, dass es ganz in der Nähe Ansprechpartner gibt. Man muss nicht unbedingt bis nach Köln fahren, um Beratung und Informationen zu bekommen,“ erklärt Petra Stirnberg ihre Entscheidung für diese Veranstaltung. „Es wird aber nicht nur um das Thema Coming-out gehen, sondern es soll miteinander besprochen werden was an Unterstützung möglich ist,“ führt sie weiter aus.

Jeder der an diesem Thema interessiert ist, wird herzlich eingeladen ins Alte Stadtweingut zu kommen.

Wir werden diese Veranstaltung unter Beachtung der Corona-Hygienevorschriften durchführen, daher bitten wir um Anmeldung unter: sonjadaniels@gruene-neuwied.de oder 02644-6030649 (AB).

Es wird auch eine Videokonferenzschaltung geben. Dafür nutzen wir „Jitsi Meeting“, bei dem per Chat auch gerne Fragen gestellt werden können. Die Zugangskennung gibt es bei der Anmeldung sowie in unserer Facebook Veranstaltung und auf der Webseite des Ortsverbandes.