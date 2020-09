Veröffentlicht am 29. September 2020 von wwa

KIRCHEN – Straßenlaterne in Kirchen beschädigt – Am Sonntagnachmittag, 27. September 2020, gegen 16:50 Uhr befuhr ein 55jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Obere Schwelbelstraße in Kirchen. Beim Wenden und Rangieren, stieß er mit dem Heck seines Pkw gegen eine Straßenlaterne. Fahrzeug und Laterne wurden beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt circa 1.000 Euro. Quelle: Polizei