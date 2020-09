Veröffentlicht am 29. September 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall und Straßenverkehrsgefährdung in Wissen – Am Sonntagabend, 27. September 2020, gegen 23:56 Uhr, befuhr ein 19jähriger Fahrzeugführer mit seinem Peugeot die Straße Im Kreuztal aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Nisterbrück. In einer Linkskurve geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Ford Mondeo eines entgegenkommenden 57jährigen Fahrzeugführers zusammen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 4.500 Euro. Die Beamten der Polizeiinspektion Betzdorf konnten während der Unfallaufnahme bei dem 19jährigen drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Der anschließend durchgeführte Drogenschnelltest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei