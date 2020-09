Veröffentlicht am 29. September 2020 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Verkehrsunfallflucht in Niederfischbach – Am Freitagnachmittag, 25. September 2020, gegen 15:30 Uhr stellte ein 31jähriger Pkw-Fahrer seinen VW Golf auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes im Ortsbereich Niederfischbach ab. Als er nach kurzer Zeit vom Einkaufen wieder zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Schaden am Pkw fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Pkw und entfernte sich, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei