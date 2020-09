Veröffentlicht am 28. September 2020 von wwa

ALSDORF – Vom Bremspedal abgerutscht und aufgefahren – Am Freitagabend, 25. September 2020, gegen 18:45 Uhr befuhren eine 61jährige Pkw Fahrerin und ein 19jähriger Pkw-Fahrer in dieser Reihenfolge die Hauptstraße in Alsdorf. Im Verlauf der Strecke musste die Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende junge Fahranfänger rutschte beim Bremsvorgang vom Bremspedal ab und stieß auf den bereits stehenden Pkw. Es entstand leichter Sachschaden von insgesamt circa 1.000 Euro.