Veröffentlicht am 28. September 2020 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Erklärung Luxemburg als Risikogebiet durch das RKI – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 10.595 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 253 Todesfälle und 9.370 genesene Fälle. 972 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Ahrweiler 354 3 329 6 Altenkirchen 246 11 215 11 Alzey-Worms 366 11 328 13 Bad Dürkheim 382 12 349 11 Bad Kreuznach 327 7 285 6 Bernkastel-Wittlich 255 2 235 11 Birkenfeld 123 3 117 0 Bitburg-Prüm 306 6 287 6 Cochem-Zell 169 1 158 0 Donnersbergkreis 183 8 159 3 Germersheim 357 6 298 14 Kaiserslautern 207 1 181 6 Kusel 135 1 126 3 Mainz-Bingen 601 25 538 8 Mayen-Koblenz 473 16 404 21 Neuwied 413 5 347 21 Rhein-Hunsrück 225 6 204 5 Rhein-Lahn-Kreis 204 6 189 7 Rhein-Pfalz-Kreis 393 5 347 19 Südliche Weinstr. 184 4 165 8 Südwestpfalz 146 3 141 0 Trier-Saarburg 393 11 358 9 Vulkaneifel 143 5 137 0 Westerwaldkreis 576 22 480 14 Stadt Frankenthal 86 2 73 10 Kaiserslautern 298 6 268 8 Koblenz 348 20 312 11 Landau i.d.Pfalz 89 2 85 0 Ludwigshafen 626 2 550 22 Mainz 1031 28 873 27 Neustadt Weinst. 151 2 138 11 Pirmasens 49 0 44 2 Speyer 163 1 143 14 Trier 207 1 186 7 Worms 323 8 271 10 Zweibrücken 63 1 50 18

Erklärung Luxemburg als Risikogebiet durch das RKI

Das Robert Koch-Institut hat Luxemburg wegen steigender Corona-Fallzahlen zum Risikogebiet erklärt. Der Bund hat für den 15. Oktober eine Muster-Quarantäneverordnung angekündigt, um Einreisen aus Risikogebieten zu regeln. Bis dahin gelten für Einreisende aus Luxemburg die Regeln der 11. Corona-Bekämpfungs­verordnung: Wer aktuell aus Luxemburg einreist, muss sich grundsätzlich zunächst in Quarantäne begeben und das örtliche Gesundheitsamt informieren.

Die Quarantäneanordnung gilt nicht für Berufspendler, Einreisen aus medizinischen Gründen, oder bei einem sonstigen triftigen Reisegrund, dazu gehören zum Beispiel auch Prüfungen an der Universität. Die Quarantäneanordnung gilt auch dann nicht, wenn sich Personen weniger als 72 Stunden in Luxemburg aufgehalten haben. Auch, wer einen negativen Coronatest hat, der gerechnet vom Zeitpunkt der Einreise nicht älter als 48 Stunden ist, muss nicht in Quarantäne.