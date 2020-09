Veröffentlicht am 28. September 2020 von wwa

NIEDERBIEBER – Betrunken mit Elektroroller in Niederbieber unterwegs – Am Samstagmorgen, 26.September 2020, fiel einer Streife der Polizei Neuwied in Niederbieber eine männliche Person auf, die mit einem neuartigen Elektroroller unterwegs war. Bei der Kontrolle fiel sofort ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Der 50jährige aus Ehlscheid war mit einem Alko-Test einverstanden, der einen Wert von 2,61 Promille ergab. Deswegen wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Roller wurde vorübergehend sichergestellt. Den Mann erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Quelle: Polizei