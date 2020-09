Veröffentlicht am 28. September 2020 von wwa

ALSDORF – Transporter überschlägt sich auf der L 280 – Am Samstagnachmittag, 26. September 2020, gegen 17:00 Uhr befuhr der 25jährige Fahrzeugführer mit seinem VW-Transporter die Landesstraße 280 aus Schutzbach kommend in Richtung Alsdorf (Sieg). In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Es entsteht Totalschaden. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Unfallursächlich, so die Polizei, dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn gewesen sein. Quelle: Polizei