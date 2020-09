Veröffentlicht am 28. September 2020 von wwa

URBACH – Raser ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss in Urbach – Am Samstag, 26. September 2020, wurde durch Beamte der Polizei Straßenhaus mittags in der Ortslage Urbach eine Laserkontrolle zur Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb geschlossener Ortschaften durchgeführt. Hierbei wurde ein 36jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Puderbach mit einer erheblichen

Geschwindigkeitsüberschreitung gemessen und von den Beamten angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Drogen stand. Dies hatte weitere polizeiliche Maßnahmen zur Folge. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und es wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet. Quelle: Polizei