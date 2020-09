Veröffentlicht am 28. September 2020 von wwa

KATZWINKEL – Betrunkener Autofahrer auf der B 62 mit über 2 Promille gestoppt – Nach einem Hinweis einer Verkehrsteilnehmerin über einen Pkw welcher am späten Samstagabend, 26. September 2020, auf der Bundesstraße 62 aus Wissen kommend in Richtung Betzdorf unterwegs war, wurde das Fahrzeug von Beamten den Polizeiinspektion Betzdorf im Bereich der Ortslage Katzwinkel gestoppt. Bei dem 48jährigen Fahrzeugführer wurde Alkoholkonsum festgestellt. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von über 2 Promille. Da es sich um einen Verkehrsteilnehmer ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelte, wurde eine sofort zu entrichtende Sicherheitsleistung im mittleren, dreistelligen Bereich festgelegt. Weil diese jedoch nicht aufgebracht werden konnte, wurde stattdessen sein Fahrzeug bis zur Bezahlung des Geldbetrages sichergestellt. Quelle: Polizei