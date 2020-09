Veröffentlicht am 28. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B 8 in Altenkirchen – Am Samstagabend, 26. September 2020, um 23:45 Uhr befuhr ein 46 Jahre alter Autofahrer mit seinem Opel Astra die Frankfurter Straße in Altenkirchen stadtauswärts in Richtung Michelbach. Am Straßenrand stand ein ordnungsgemäß geparkter Pkw. Der Opelfahrer scherte nach dem Passieren des geparkten Autos zu stark nach rechts ein und kollidierte mit einem weiteren ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Dabei drehte sich der Astra und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der unter Alkoholeinfluss stehende Opelfahrer wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, blieb aber unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 18.000 Euro. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei