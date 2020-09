Veröffentlicht am 27. September 2020 von wwa

WESTERBURG – 2.500 Euro bei Sparkassen-Lotterie gewonnen – Große Freude für die Eheleute Jens und Simone Weidenfeller aus Guckheim. Bei der Monatsauslosung der PS-Sparkassen-Lotterie konnten die Kunden der Sparkasse Westerwald-Sieg im September 2.500 Euro gewinnen. Jasmin Stiltz, Leiterin der Geschäftsstelle Westerburg, und Björn Schöndorf, als Kundenberater, gratulierten Simone Weidenfeller bei einem persönlichen Treffen in der Geschäftsstelle Westerburg und überreichten den Gewinn gemeinsam mit einem Blumenstrauß.

PS-Sparen, die Lotterie der Sparkassen, lohnt sich. Viele Preise gingen auch im September wieder an Kunden im Geschäftsgebiet der Sparkasse Westerwald-Sieg. Seit vielen Jahren nimmt Familie Weidenfeller schon an der PS-Sparkassenlotterie mit 5 Losen teil und konnte sich nun über den ersten großen Gewinn freuen. Ganz im Sinne des Sparkassengedankens haben sich die Eheleute dazu entschlossen, einen Teil des Gewinns zu spenden.

Derzeit nehmen über 20.000 Kunden der Sparkasse Westerwald-Sieg monatlich an der PS-Lotterie teil, die von den Sparkassen in Rheinland-Pfalz ausgerichtet wird. Jedes Los verschafft seinem Besitzer in 12 monatlichen Ziehungen die Möglichkeit auf Gewinne in Höhe von bis zu 25.000 Euro und die Chance auf den Gewinn eines Autos. Bei der jährlichen Zusatzauslosung gibt es neben Geldgewinnen bis 50.000 Euro, hochwertigen Autos auch noch 10 Reisegutscheine zu gewinnen.

PS-Lose sind für 5 Euro als Dauerauftrag in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Westerwald-Sieg erhältlich. PS-Los-Besitzer profitieren doppelt, denn von dem Kaufpreis werden 4 Euro als Sparbetrag dem Kundenkonto wieder gutgeschrieben. Der Restbetrag von 1 Euro splittet sich in den Lotterieeinsatz und einen Spendenbetrag, den die Sparkasse Westerwald-Sieg im Laufe eines Jahres an zahlreiche regionale Spendenempfänger ausschüttet. Durch die Spenden konnten viele verschiedene soziale und gemeinnützige Projekte realisiert werden. So kann jeder Losinhaber nicht nur gewinnen, sondern auch etwas Gutes tun.

Foto: Jasmin Stiltz, Leiterin der Geschäftsstelle Westerburg, und Kundenberater Björn Schöndorf überreichen Simone Weidenfeller sinnbildlich einen Scheck über 2.500 Euro. Foto: skwws