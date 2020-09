Veröffentlicht am 27. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Badminton Club Altenkirchen – Endlich geht es los! – Seit zwei Wochen können wieder Mannschaftsspiele stattfinden und die Saison 2020/21 kann beginnen. Bereits am 6. September hatte man das erste Spiel gegen TuS Horhausen 2 und die Woche darauf gegen TuS Bad Marienberg. Die Freude, die anderen Vereine wiederzusehen und gegen sie antreten zu können, war groß. Zwar sind die Covid19-Schutzmaßnahmen in den Hallen noch etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem da sie auch von Halle zu Halle ein wenig variieren können, doch alle Spieler verhalten sich sehr vorbildlich und sind froh, dass die Saison nicht ausfällt. Der BCA freut sich schon auf das nächste Spiel am 04. Oktober gegen TuS Asbach! (anki) Foto: BCA