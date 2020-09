Veröffentlicht am 27. September 2020 von wwa

NEUWIED – Wer erkennt Mitglieder der Familie Siegert? – Der Alte Friedhof Neuwied ist nicht nur eine letzte Ruhstätte, sondern viel mehr begehbare Geschichte. Denn viele Personen, die hier beerdigt wurden, haben das Leben der Deichstadt zu ihrer Zeit bedeutend geprägt. Ihre Chroniken erforscht Hans-Joachim Feix seit Jahren und hat sie in mehreren Büchern auch niedergeschrieben. Dabei ist er immer auf der Suche nach Bildmaterial der bestatten Personen. Jetzt ist ihm wieder ein Bild zugespielt worden. Wie sich der Rückseite entnehmen lässt, handelt es sich um die Familie Siegert in Neuwied. Doch niemand weiß, wer genau auf dem Foto abgebildet ist. Eine fehlende Jahreszahl erschwert zudem die Recherche. Wer einen Anhaltspunkt hat oder sogar eine der Personen erkannt hat, kann sich gerne direkt an Hans-Joachim Feix unter der 02631/25430 wenden.