Veröffentlicht am 27. September 2020 von wwa

ASBACH – Personenkontrollen mit Drogenfund in Asbach – Durch Beamte der Polizei Straßenhaus wurde am Freitagabend, 25. September 2020, eine größere Personengruppe Jugendlicher und Heranwachsender im Bereich des Schulkomplexes in Asbach kontrolliert. Bei drei jungen Männern konnten Betäubungsmittel und Konsumutensilien aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen alle wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt ermittelt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei