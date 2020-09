Veröffentlicht am 27. September 2020 von wwa

NIEDERDREISBACH – Elfjähriges Kind stößt mit Fahrrad gegen geparktes Fahrzeug – Am Donnerstagnachmittag, 24. September 2020, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 11jähriges Kind die Denkmalstraße im Ortsbereich Niederdreisbach, um weiter in die Brunnenstraße zu fahren. Bei dem Abbiegemanöver stieß das Kind gegen einen geparkten Pkw. Die 11jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte das Kind zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Pkw entstand geringer Sachschaden. Quelle: Polizei