Veröffentlicht am 26. September 2020 von wwa

KLAUSEN – Munitionsfund in der Gemarkung Klausen – Am Abend gegen 18:30 Uhr teilte eine aufmerksame Spaziergängerin der Polizei Wittlich mit, dass sie in der Gemarkung Klausen im Bereich eines Feldweges eine Granate entdeckt habe. Die Granate war offensichtlich durch Feldarbeiten freigelegt worden. Der sofort alarmierte Kampfmittelräumdienst war nach kurzer Zeit vor Ort und stufte die Granate als unproblematisch ein. Die Munition konnte gefahrlos abtransportiert werden. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Anwohner. Quelle: Polizei