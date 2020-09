Veröffentlicht am 27. September 2020 von wwa

OBERBIEBER – SPD Ortsverein Oberbieber übergibt Spende an die Neuwieder Tafel – In diesem Jahr hat der OV sich dafür entschieden, Tafeln im Freien in der klassischen Form nicht stattfinden zu lassen. Statt dessen wurde ein Lieferservice unter dem Motto „Tafeln für die Tafel“ mit Wein und einem kleinen Essenspaket angeboten. Jede Bestellung war mit einer Spende in Höhe von 2 Euro verbunden.

Nunmehr freute sich Lana Horstmann, die Spende persönlich zu übergeben und dankte den fleißigen Helfern vor Ort ausdrücklich für ihren unschätzbaren Einsatz. Dabei erfuhren die drei Koordinatorinnen der Aktion, dass im Schnitt täglich zwischen 50 und 60 Familien auf die Hilfe der Tafel angewiesen sind und die Anzahl der bedürftigen Rentner*innen in den letzten Jahren stetig ansteigt. Eine bedenkliche Entwicklung, die betroffen macht. Den engagierten Helfern der Neuwieder Tafel gebührt großen Respekt für ihren täglichen Einsatz und ihr Engagement zeigt, dass in unserer Gesellschaft die Werte der Hilfsbereitschaft und Solidarität einen hohen Stellenwert haben.