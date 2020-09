Veröffentlicht am 25. September 2020 von wwa

BONN – 15jähriges Mädchen vermisst – Polizei sucht nach Angelina P. – Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 15jährigen Angelina P. aus Bonn. Die Vermisste wurde zuletzt am Dienstag, 22. September 2020, gegen 20:10 Uhr in einem Krankenhaus an der Robert-Koch-Straße gesehen.

Im Rahmen der von der Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Suchmaßnahmen konnte die 15jährige bislang nicht angetroffen werden. Mögliche Anlaufadressen des Mädchens in Siegburg und Hennef wurden von der Polizei bereits überprüft.

Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für den aktuellen Aufenthaltsort der 15jährigen vor.

Angelina P. wird wie folgend beschrieben:

Etwa 165 cm groß – lange, schwarze Haare – schlanke Statur – trug zuletzt schwarze Hose und schwarzes T-Shirt.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden. Quelle: Polizei