PUDERBACH – Viel Zuspruch für AfD in Puderbach – Die Mitglieder des AfD-Kreisverbandes Neuwied informierten in Puderbach über ihr Wahlprogramm zur bevorstehenden Landtagswahl. Auch am Infostand vertreten waren die stellvertretende Kreisvorsitzende im Neuwieder Kreisverband der AfD und Ersatzkandidatin für den Wahlkreis 4 Neuwied Gerlinde Seidel sowie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD-Kreistagsfraktion Harald Zobel.

“Das beherrschende Thema am Infostand war die rechtswidrige und marode Beförderungspraxis im ‘grünen Umweltministerium’ unter Höfken. Ausgerechnet die Partei die Grünen, die gerne als übereifrige Moralapostel mit dem Finger auf andere zeigen, brillieren durch Günstlingswirtschaft.”, so unisono die Aussagen anwesender Bürger.

Hierzu Gerlinde Seidel: „Politik sollte glaubwürdig sein und muss die Interessen der eigenen Bürger vertreten. Die aktuelle Diskussion um Dieselfahrverbote oder gar ein komplettes Verbot für Verbrennungsmotoren ist auch das Ergebnis einer grün ideologisierten Umweltpolitik. Bürger werden bevormundet und die, die sich aus Kostengründen kein E-Auto leisten können, sehen die eigene Mobilität gefährdet. Darum setzt sich die AfD für Chancengleichheit und den Erhalt sauberer Dieselmotoren ein, denn letztere sind nach wie vor die Antriebsfeder des Industriestandorts Deutschlands.“

Harald Zobel weiter: „Dazu kommt, dass Herstellung und Entsorgung von Batterien, aber auch der Aus- und Rückbau von Windkraftanlagen, alles andere als umweltschonend sind, weshalb wir den weiteren Ausbau von Windkrafträdern ablehnen. Viele Bürger sehen in den von EU und Bund angestrebten Klimazielen keinen Nutzen für Umwelt und Klima, sondern haben Furcht vor weiter steigenden Energiekosten und dass der Mittelstand allmählich zu Grunde gerichtet wird.“

Foto: Gerlinde Seidel, Harald Zobel