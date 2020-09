Veröffentlicht am 25. September 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Drei neue Infektionen – Wieder mehr Geheilte – Aktuell weiter 13 Personen positiv getestet – Kurz vor dem Wochenende meldet das Kreisgesundheitsamt in Altenkirchen mit Stand von Freitagmittag, 25. September 2020, 12 Uhr, drei neue Corona-Infektionen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld: Dabei handelt es sich um einen Senior, der neu im Seniorenheim in Niedersteinebach aufgenommen und dort routinemäßig getestet wurde, außerdem um zwei Besucher einer Hochzeitsfeier. Im Rahmen der Kontaktnachverfolgungen führt das Kreisgesundheitsamt im jeweiligen Umfeld zahlreiche Tests durch, Quarantänemaßnahmen wurden ausgesprochen. Ergebnisse stehen noch aus.

Insgesamt verzeichnet der Kreis Altenkirchen seit Pandemie-Beginn nun 241 positiv Getestete, 217 Menschen sind nun geheilt. Aktuell infiziert sind 13.

Die Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 241

Steigerung zum 24. September: +3

Aktuell Infizierte: 13

Geheilte: 217 (+3)

Verstorbene: 11

in stationärer Behandlung: 1

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 51 (+3)

Betzdorf-Gebhardshain: 87

Daaden-Herdorf: 29

Hamm: 3

Kirchen: 54

Wissen: 17