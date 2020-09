Veröffentlicht am 26. September 2020 von wwa

DIERDORF – BAB 3 – Doppeltes Pech mit Urkundenfälschung für belgischen Autofahrer – Am Mittwochabend, 23. September 2020, gegen 22:20 Uhr, wurde auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln ein Sharan mit belgischem Kennzeichen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte das kontrollierende Streifenteam der Polizeiautobahnstation Montabaur fest, dass der 37jährige Fahrzeugführer aus Belgien den Pkw in Frankfurt gekauft und zwecks Überführung nach Belgien aus Kostengründen einfach ein anderes belgisches Kennzeichen anbracht hatte. Zusätzlich stand er unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Entsprechende Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und Drogenkonsum wurde erstattet.

Doppeltes Pech hatte der Fahrzeugführer, da er bereits am Vortag auf der Fahrt nach Frankfurt durch Beamte der Polizeiautobahnstation Montabaur wegen Führen eines Kfz unter Drogeneinwirkung und dem Fund geringer Mengen Marihuana und Haschisch angezeigt wurde. Somit wurde ihm am 23. September 2020, eine weitere Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Quelle: Polizei