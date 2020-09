Veröffentlicht am 26. September 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen –Am Mittwochmittag, 23. September 2020, gegen 14:05 Uhr, überfuhren insgesamt vier Fahrzeugführer in Schönstein, in der Schloßstraße einen unbekannten Gegenstand und beschädigten sich jeweils einen Fahrzeugreifen, der anschließend platt war. Der unbekannte Gegenstand konnte an der Unfallstelle nicht aufgefunden werden. Quelle: Polizei