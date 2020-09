Veröffentlicht am 25. September 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad in Pirzenthal auf der K 65 – Ein 85jähriger Fahrzeugführer befuhr am Mittwochnachmittag, 23. September 2020, gegen 16:40 Uhr, die K 65 aus Richtung Hof Holpe kommend und beabsichtigte in Pirzenthal nach links in Richtung Wissen abzubiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 26jährigen Rennradfahrers, der die K 61 aus Richtung Bitzen kommend befuhr und nach links in die K 65 Richtung Hof Holpe abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam zum leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer konnte sich auf der Motorhaube des Pkw abstützen und blieb dadurch unverletzt. An dem hochwertigen Carbon-Rennrad entstand Sachschaden. Quelle: Polizei