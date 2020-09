Veröffentlicht am 25. September 2020 von wwa

ASBACH – Jugendliche mit Bagger im Bereich Asbach unterwegs – Am späten Mittwochabend, 23. September 2020, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus telefonisch Kenntnis über drei Jugendliche, die mit einem Bagger durch Asbach, Ortsteil Löhe, fuhren. Ein Jugendlicher würde den Bagger führen, zwei weitere in der Baggerschaufel sitzen. Der Fahrer sei eng an Fußgängern vorbeigefahren, gefährdet worden sei niemand.

Der Fahrer und ein „Mitfahrer“ konnten durch die Polizeibeamten angetroffen werden. Der Bagger, der dem Vater des jugendlichen Fahrers gehört, stand geparkt in einem Waldstück. Der 15jährige Fahrer war leicht alkoholisiert. Da es sich bei dem Bagger um ein führerscheinpflichtiges Fahrzeug handelt (schneller als 6km/h und über 7,5t), wird nun gegen den Jugendlichen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Quelle: Polizei