Veröffentlicht am 26. September 2020 von wwa

MAINZ – KREIS ALTENKIRCHEN – Einzelhandel unterstützen – Die Aktionsgemeinschaften und Einzelhandelsvertreter im Kreis Altenkirchen beklagen die starren Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz zu weiteren Sonntagsöffnungen. Dazu erklären sich der Sprecher der CDU-Fraktion des Landtages Rheinland-Pfalz für Soziales und Arbeit Michael Wäschenbach und seine Ausschusskollegin Jessica Weller zur aktuellen Gesetzesinitiative der CDU-Fraktion:

„Wir wollen aufgrund der angespannten Situation des Handels in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntage anlassfrei ermöglichen und ab dem kommenden Jahr zwei von vier Sonntagen ohne Anlass. Dies schafft Rechtssicherheit und das haben wir in einer Anhörung mit Einzelhandelsverbänden, den Gewerkschaften, Kammern und den Kirchen im sozialpolitischen Ausschuss besprochen. Wir mussten dort unsere Position gegenüber den Kirchen und Gewerkschaften vehement vertreten“, so die Abgeordnete Weller. Wäschenbach erhofft sich, dass die SPD und die Grünen noch einlenken und die FDP, die sich gegenüber dem CDU-Vorschlag aufgeschlossen gezeigt hat, bei ihrer befürwortenden Haltung bleibt. Gerade durch den Lockdown ist der Einzelhandel in starke Bedrängnis geraten, was unmittelbare Konsequenzen auch für die Innenstädte hat. Michael Wäschenbach: „Wir stehen ohne Wenn und Aber zum Schutz des Sonntags. Daher haben wir einen moderaten Vorschlag erarbeitet, der den Sonntagsschutz und das Allgemeinwohlinteresse an lebendigen Innenstädten sehr umsichtig ausbalanciert. Im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt es eben auch, die Arbeitsplätze im Einzelhandel zu sichern. Die Corona-Pandemie hat hier starke Spuren hinterlassen“. Jessica Weller ist überzeugt: „Streng limitierte verkaufsoffene Sonntage sind ein Hebel, um Innenstädte zu stärken und Insolvenzen abzuwenden.“