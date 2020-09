Veröffentlicht am 24. September 2020 von wwa

FRIESENHAGEN – Feuerwehreinsatz in Friesenhagen, Scheunenbrand in der Hauptstraße im Ortskern von Friesenhagen – Donnerstagvormittag wurde die Feuerwehr Friesenhagen von der Leitstelle Montabaur zu einem Scheunenbrand in den Ortskern alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte es im Eingangsbereich und dem oberen Teil einer Scheune, die sich zwischen zwei Wohnhäusern befindet.

Das Feuer wurde durch den vorgehenden Angriffstrupp unter Atemschutz mit 1 C – Rohr bekämpft. Zusätzlich wurde auf die Gebäuderückseite ein weiterer Trupp mit einem weiteren C-Rohr in Stellung gebracht.

Nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle und nach 15 Minuten wurde Feuer aus gemeldet. Danach wurden die erforderlichen Nachlöscharbeiten und das Herausbringen von Brandgut durchgeführt. Unterstützt wurde die Feuerwehr durch den örtlichen Bauhof, der Sicherungsmaßnahmen mit der Abstützung des Scheunenboden unternommen hat.

Insgesamt wurde durch das frühzeitige Alarmieren der Feuerwehr durch die Anwohner und die kurze Anfahrt zur Einsatzstelle, eine größere Brandausbreitung verhindert! Insgesamt war die Feuerwehr Friesenhagen mit 14 Kameraden und drei Fahrzeugen rund zwei Stunden im Einsatz. Ebenfalls an der Einsatzstelle war die Polizei Betzdorf und der Rettungswagen der Wache Freudenberg. (kodi) Fotos: „PuMA VG-Feuerwehr Kirchen“