KOBLENZ – 15jähriges Mädchen aus Braubach vermisst – womöglich in Lebensgefahr – Seit Donnerstagmorgen, 24. September 2020, wird in Braubach die 15jährige Christiane Büchner vermisst. Das Mädchen ist etwa 175 cm groß, von schlanker Gestalt, hat blonde, schulterlange Haare und Brillenträgerin. Sie ist vermutlich dunkel gekleidet. Christiane Büchner ist erkrankt und befindet sich womöglich in Gefahr für Leib und Leben. Derzeit laufen umfangreiche Suchmaßnahmen.

Hinweise zu ihrem Aufenthalt bitte an die Kriminalpolizei Koblenz, Kriminaldauerdienst unter 0261/103-2690 oder an die Polizei Lahnstein unter 02621/9130. Quelle: Polizei