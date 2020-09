Veröffentlicht am 24. September 2020 von wwa

OBERSTEINEBACH – KRUNKEL – Illegale Abfallentsorgung in Obersteinebach und Krunkel – Am Sonntag, 20. September 2020, wurde durch den Ortsbürgermeister von Obersteinebach eine illegale Abfallentsorgung im Bereich des Waldwirtschaftsweges in Richtung Heiderhof in einer Splitttonne festgestellt.

Eine weitere, wiederholte illegale Abfallentsorgung in Krunkel, Zufahrt zum Obersteinebacher Ortsteil Marhähnen, wurde durch einen aufmerksamen Bürger gemeldet.

Die illegale Entsorgung von Abfällen stellt rechtlich mindestens eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit empfindlichen Bußgeldern geahndet wird.

Sollten Bürgerinnen und Bürger Hinweise auf den jeweiligen Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld – örtliche Ordnungsbehörde. (pawa) Fotos: VG AKFF