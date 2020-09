Veröffentlicht am 27. September 2020 von wwa

WISSEN – Versuchter Einbruch in Getränkemarkt in Wissen – Unbekannte Täter versuchten am Mittwoch, 23. September 2020, in der Zeit von 00:00 bis 09:00 Uhr, in den Getränkemarkt des Rewe-Petz-Marktes einzudringen. Dabei wurden Fenster angegangen. Deutliche Hebelspuren konnten festgestellt werden. Ein Eindringen in den Getränkemarkt erfolgte nicht. An den Fenstern entstand circa 3.000 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise werden an die Kriminalinspektion Betzdorf oder die Polizeiwache Wissen erbeten. Quelle: Polizei