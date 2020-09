Veröffentlicht am 23. September 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Aktuell 13 Menschen positiv getestet – Am Mittwochnachmittag, 23. September 2020, 14.30 Uhr, meldet das Kreisgesundheitsamt in Altenkirchen 13 aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getestete Personen. Seit Montag, 21. September, sind damit acht Fälle hinzugekommen. Die Gesamtzahl aller im Pandemie-Verlauf positiv Getesteten liegt damit bei 238.

Die Statistik im Überblick.

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 238

Steigerung zum 21. September: +8

Aktuell Infizierte: 13

Geheilte: 214

Verstorbene: 11

in stationärer Behandlung: 2

Der Überblick nach Verbandsgemeinden.

Altenkirchen-Flammersfeld: 48 (+6)

Betzdorf-Gebhardshain: 87 (+2)

Daaden-Herdorf: 29

Hamm: 3

Kirchen: 54

Wissen: 17