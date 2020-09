Veröffentlicht am 28. September 2020 von wwa

NEUWIED – Malen und Zeichnen in der Junior-Künstlerwerkstatt erlernen –Mit Aquarellfarben malen, dreidimensional zeichnen, Effekte mit Pastell- und Ölkreide kreieren und künstlerische Collagen fertigen – all das umfasst das Kreativangebot „Junior-Künstlerwerkstatt“ des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Neuwied. Unter fachlicher Anleitung des Neuwieder Künstlers Josch Braun lernen die Kinder unterschiedliche Arten und Techniken der Malerei und des Zeichnens kennen. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Dabei wird in einer Gruppe von sieben Kindern gearbeitet. Der Kurs besteht aus zehn Einheiten, die im Zeitraum vom 29. Oktober bis 14. Januar außerhalb der Ferien immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr durchgeführt werden. Veranstaltungsort ist die Mehrzweckhalle in Neuwied-Irlich. Der Materialkostenbeitrag beträgt einmalig 15 Euro. Platzreservierungen bitte ausschließlich per Email bis 9. Oktober an: kijub@neuwied.de