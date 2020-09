Veröffentlicht am 25. September 2020 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Bauprojekte in der Ortsgemeinde Niederfischbach schreiten weiter voran – Vermarktung des Geländes Ortseingang Ost startet – Die Planungen der Großprojekte in Niederfischbach, die vom Förderprogramm Lebendige Zentren gefördert werden, gehen derzeit gut voran. Auf der einen Seite handelt es sich um das Kirchenumfeld, das die Ortsgemeinde in Abstimmung mit der Kirchengemeinde umsetzen wird. Hier befindet sich die umfangreiche Gesamtplanung in den letzten Zügen, um die Ausschreibung der Maßnahme auf den Markt zu bringen.

Ortsbürgermeister Dominik Schuh und Bauamtsleiter Tim Kraft erklären hierzu, „sobald die Ergebnisse vorliegen, sollen die Bürger/innen am Rothenberg im Rahmen einer Anliegerversammlung vollumfänglich informiert werden. Es ist uns, gemeinsam mit dem Ortsgemeinderat, wichtig, sämtliche Fragen der Bürger/innen gemeinsam zu besprechen. Wir gehen davon aus, dass Anfang 2021 alle Informationen final vorliegen und die Veranstaltung stattfinden kann (unter den Coronaauflagen).“

Über die reinen Planungen hinaus wird es bereits konkret am östlichen Ortseingang von Niederfischbach. „Die Flächen werden nun öffentlich angeboten, sodass Kaufinteressenten sich mit ihren Planungen bei uns melden können“, so Christina Czogalla (Projektleiterin) und führt weiter aus, „Investoren können sich unter der Telefonnummer 02741/688-419 oder per Mail an c.czogalla@kirchen-sieg.de melden.“

„Aufgrund der besonderen Lage im direkten „Ortseingang Ost“ ist eines der wichtigsten Kriterien die zukunftsorientierte Entwicklung im Sanierungsgebiet der Ortsgemeinde. Die Vergabe der kommunalen Flächen wird nach Konzeptqualität, sowohl architektonisch als auch städtebaulich, entschieden und anschließend erfolgt der Abriss der Bestandsgebäude“, berichtet Tim Kraft.

„Das Bewerbungsverfahren zum Verkauf der Flächen wird in einem zweistufigen Verfahren, Stufe I bis zum 16. November, Stufe 2 bis zum 18. Dezember, durchgeführt. Ein Exposé mit weiteren Daten über den Standort sowie einen Auszug aus dem Liegenschaftskataster kann ebenfalls bei den o.g. Kontaktdaten eingeholt werden“, so Czogalla.

„Ziel wird es sein, Ideen inkl. deren Finanzierung durch Investoren dem Rat zur Entscheidung vorzulegen. Wir hoffen Investoren zu finden, die an diesem attraktiven Standort ihre Ideen umsetzen wollen“, erläutert Schuh abschließend.

Foto (v.l.): Tim Kraft (Bauamtsleiter VG Kirchen), Dominik Schuh (Ortsbürgermeister Niederfischbach), vor einem der abzureißenden Gebäude an der zu vermarkteten Fläche Ortseingang Ost