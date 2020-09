PRACHT – Gemeinsame Apfel- und Birnenernte erfolgreich abgeschlossen

Veröffentlicht am 23. September 2020 von wwa

RACHT – Gemeinsame Apfel- und Birnenernte erfolgreich abgeschlossen – In den vergangenen Tagen haben am Freitag fünf und am Samstag zwölf fleißige Helfer und vier Kinder die Obsternte in der Ortsgemeinde Pracht durchgeführt. Obwohl in diesem Jahr nicht alle gemeindeeigenen Obstbäume mit Früchten bestückt waren, konnten 1,4 Tonnen Äpfel und 1,1 Tonnen Birnen geerntet werden. Auch wurden einige Äpfel an der Sammelstelle abgegeben. Die Obsternte 2020 wurde bei der Kelterei abgegeben und gegen Apfelsaft eingetauscht. Wie angekündigt konnten insgesamt 528 Flaschen Saft an die Kindergartenkinder, die Senioren und an die Helfer verteilt werden. Mit einem erheblichen Zeitaufwand haben Ortsbürgermeister Udo Seidler und Friedhelm Seelbach an 102 Senioren der Ortsgemeinde Pracht (über 80 Jahre) je zwei Flaschen Apfelsaft übergeben. Bei allen, ob jung oder alt, war die Freude groß über die Apfelsaftspende. Damit ist die Obsternte in Pracht abgeschlossen. Die Ortsgemeinde Pracht bedankte sich bei allen Helfern für ihren Ernteeinsatz. (udse) Fotos: OG Pracht