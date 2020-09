Veröffentlicht am 26. September 2020 von wwa

NEUWIED – Den Deich und seine Geschichte erwandern – Seit letztem Jahr bietet die Tourist-Information Neuwied die zweigeteilte Wanderung auf dem Deichstadtweg an. Am Sonntag, 4. Oktober, 14 Uhr, startet ab dem Engerser Bahnhof die Tour 2 Richtung Innenstadt. Während des rund dreistündigen Ausflugs, der durch das Engerser Feld führt, erzählt ein Stadtführer über die Zeit vor und nach der Errichtung des Deiches und seine Bedeutung für die Bürger von Neuwied. Ebenfalls ist ein Blick in den ehemaligen Hafen der Flusspioniere geplant, bevor die Tour am Pegelturm endet. Die Strecke ist auch bei schlechtem Wetter gut begehbar, außerdem finden sich Möglichkeiten zur Einkehr bei Kaffee und Kuchen.

Die Gebühr für die Teilnahme beträgt für Kinder von 6 bis 14 Jahren vier und für Erwachsene sieben Euro. Eine Anmeldung ist bis 1. Oktober erforderlich. Weitere Informationen, auch zu individuellen Führungen, gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Neuwied, 02631 802 5555; E-Mail: tourist-information@neuwied.de. Ein Überblick über alle angebotenen Führungen steht im Internet unter https://www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html