Veröffentlicht am 25. September 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Herbstschule RLP“ für die Klassen 5 bis 8 in Altenkirchen, Betzdorf und Hamm – Als gemeinsames Projekt des Landes Rheinland-Pfalz und der Kommunen findet in den beiden Herbstferien-Wochen vom 12. bis 16. Oktober und vom 19. bis 23. Oktober 2020 auch im Landkreis Altenkirchen die „Herbstschule RLP“ statt. Ziel der in diesem Rahmen angebotenen Kurse ist es, als Fortsetzung der Sommerschule den Schülerinnen und Schülern in kleinen Lerngruppen eine Vertiefung des Lernstoffes in den Fächern Deutsch und Mathematik zu ermöglichen. Dies geschieht durch ehrenamtlich Tätige von montags bis freitags jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.

An folgenden Standorten wird die Herbstschule für Kinder und Jugendliche an den weiterführenden Schulen (Klassenstufen 5 bis 8) im Kreis angeboten:

– Schulzentrum Altenkirchen

– Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf

– Integrierte Gesamtschule (IGS) Hamm

Weitere Informationen sowie die jeweiligen Ansprechpartner und Anmeldemöglichkeiten gibt es online: https://ferien.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog/. Die Anmeldefrist endet am 6. Oktober 2020.