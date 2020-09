Veröffentlicht am 26. September 2020 von wwa

KOBLENZ – Erhebliche Verkehrsunsicherheit bei bulgarischem Fahrzeug – Am Dienstagabend, 22. September 2020, um 23:20 Uhr fiel einer Polizeistreife im Bereich des Saarplatzes hier in Koblenz ein bulgarischer PKW auf, bei dem die Beleuchtung nicht zu funktionieren schien. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Front- und Heckbeleuchtung mit schwarzer Farbe eingefärbt war. Um überhaupt bei Dunkelheit etwas sehen zu können, war an der vorderen Stoßstange ein Baustrahler montiert. Darüber hinaus besaß der PKW einen unzulässigen Frontschutzbügel und eine nicht zugelassene Achsverbreiterung.

Weiterhin beförderte der Fahrzeugführer ein Kind ohne jegliche Sicherung auf dem Rücksitz. Das Kind wurde lediglich durch das Festhalten der Mutter gesichert. Der PKW wurde von der Polizei sichergestellt und muss beim TÜV vorgeführt werden. Auf den Fahrzeugführer kommen nun mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu. Quelle: Polizei