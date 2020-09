Veröffentlicht am 25. September 2020 von wwa

GROSSMAISCHEID – Verkehrsunfallflucht in Großmaischeid – In der Nacht von Montag auf Dienstag, 21. auf 22. September 2020, wurde auf einem Parkplatz einer Pension in der Mittelstraße in Großmaischeid ein ordnungsgemäß geparkter Opel Insignia im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei