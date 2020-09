Veröffentlicht am 23. September 2020 von wwa

WISSEN – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wissen – Am Dienstagabend, 22. September 2020, gegen 20:35 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Wissen in der Stadionstraße einen Audi A4. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 25jährigen Mann, der zuvor wegen eines rechtskräftigen Fahrverbotes seinen Führerschein auf der Wache abgegeben hatte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Quelle: Polizei