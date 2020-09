Veröffentlicht am 24. September 2020 von wwa

OBERLAHR – Nachwuchs bewältigt den Berufsfeuerwehrtag in Oberlahr – Bei der Jugendfeuerwehr Oberlahr fand am Samstag, 19. September 2020, der Nachholtermin für den alljährlichen Berufsfeuerwehrtag statt. Los ging es um 9.00 Uhr mit der Begrüßung, Einteilung der Mannschaft und Fahrzeugübernahme. Danach stand zunächst einmal ein Unterricht zum Thema UVV auf dem Dienstplan. Doch der erste Einsatz ließ nicht lange auf sich warten: „Ausgelöste Brandmeldeanlage im Kindergarten“ hieß es nach einiger Zeit. Die Mädels und Jungs besetzen fix die Fahrzeuge und düsten zur Einsatzstelle. Aber genauso schnell, wie sie gekommen waren, konnten sie auch wieder abrücken – Fehlalarm.

Kurze Zeit später folgte schon der nächste Einsatz: ein Radfahrer war in Burglahr nahe dem Bürgerhaus am Alvenslebenstollen die Böschung hinabgestürzt und konnte sich nicht selbstständig aus dem Hang retten. Die Jugendfeuerwehr befreite den Verunfallten aus seiner misslichen Lage. Im Gerätehaus ging es danach weiter mit dem Unterricht zum Thema Knoten und Stiche. Doch wieder unterbrach ein Einsatz die Schulung. Diesmal wurde ein kleiner Flächenbrand an der K1 Richtung Niedersteinebach gemeldet. Das Feuer, simuliert durch eine Rauchpatrone, wurde mit dem Fahrzeugtank des Löschgruppenfahrzeuges abgelöscht. Auch dieser Einsatz war schnell bewältigt und die Besatzungen konnten wieder einrücken. Kurz vor der geplanten Mittagspause ertönte wieder der Alarmgong in der Wache: „auslaufende Betriebsstoffe aus Transporter nahe der Kläranlage Peterslahr“ lautete die Meldung. Hier hatte sich ein Fahrzeug die Ölwanne aufgerissen und das auslaufende Motoröl (Wasserfarben-Gemisch) musste gebunden werden. Gleichzeitig wurde der Brandschutz sichergestellt.

Danach ging es erst einmal zur Stärkung in die Mittagspause. Das Betreuerteam wartete mit Nudelauflauf, Salat und Nachtisch auf.

Nach der Pause stand zunächst Spiel und Spaß zur freien Verfügung auf dem Plan. So waren Kicker und Darts für die Jugendlichen angesagt. Aber wieder gab es Alarm, denn ein umgestürzter Baum auf der alten L269 bei Oberlahr Richtung Bruchermühle musste beseitigt werden. Noch während zur Einsatzstelle ausrückten, schickte die „Leitstelle“ sie zum nächsten Einsatz. Zwischen Oberlahr und Döttesfeld wurde ein größerer Flächenbrand in den Wiedauen gemeldet. Sofort rückten die Fahrzeuge zur nächsten Einsatzstelle ab. Hier galt es eine Löschwasserversorgung aus der Wied mit der TS herzustellen. Im Anschluss konnten drei Strahlrohre zur Brandbekämpfung vorgenommen werden.

Als auch diese Lage gemeistert war, fuhren alle Fahrzeuge zurück zur Feuerwache. Während der anstehenden Fahrzeug- und Gerätekunde wurde die Jugendfeuerwehr zum alten Feuerwehrhaus in die Langenauerstraße gerufen. Ein Hund war aus dem Fenster geklettert und saß nur ängstlich und hilflos auf dem Dach. Die Mannschaft rettete den Stoff-Bello mittels Leitern aus der gefährlichen Situation.

Das Highlight des Tages war dann die offizielle Abschlussübung. Die Einsatzmeldung lautete „brennende Gartenlaube am Astplatz in Oberlahr“. Sofort fuhren die Fahrzeuge die Brandstelle im Klingenthal an und stellten einen Vollbrand des Palettenbauwerks fest. Die Wasserversorgung musste von einem in 200m entfernten Hydranten aufgebaut werden. Insgesamt kamen auch hier drei Strahlrohre zum Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Nach den abschließenden Reinigungsarbeiten gab es „Hotdogs“ für alle zum Abendessen. Die letzte überraschende Einsatzmeldung erreichte die Kids kurz vor dem offiziellen Tagesende, als sie gar nicht mehr mit einem „Einsatz“ rechneten. Auf der Zufahrt zum Gut Hoffnungstal oberhalb von Oberlahr war es zu einem Alleinunfall mit einem PKW gekommen. Die Einsatzstelle musste abgesichert, ausgeleuchtet und der Brandschutz sichergestellt werden. Auch diese Aufgabe meisterten die Kids mit Bravour.

Zurück in der Wache warteten dann die Eltern zur Abholung ihrer Kinder. Der Berufsfeuerwehrtag endete somit um 20.00 Uhr nach einem spannenden Programm.

Aufgrund von Corona fand der BF-Tag dieses Jahr in einer abgespeckten Version und unter strengeren Hygienestandards statt. So fiel unter anderem die geplante Übernachtung im FW-Haus für die Kids aus. Dennoch hat der Tag den zehn teilnehmenden Mädchen und Jungs sowie dem Betreuerteam viel Spaß bereitet. Ein Dank gilt Irmgard Jonas für die tolle Verpflegung an dem Tag sowie dem Kreisjugendwart Volker Hain und dem VG-Jugendwart Jannik Schwarzbach, die an dem Tag die Jugendfeuerwehr Oberlahr mit einem Besuch überraschten. (anwo) Fotos: JFW Oberlahr