Veröffentlicht am 24. September 2020 von wwa

NEUWIED – OBERBIEBER – Spende an Informa gGmbH von der Neuwieder Firma LS-Boesner GmbH – Die Mitarbeiter der Firma Boesner überraschten die Informa gGmbH Kommunikation – Bildung – Arbeit mit einer großzügigen Spende! Die alteingesessene Neuwieder Firma Boesner, die nun über 170 Jahre bestand und Spezialschrauben produzierte, wird nun zeitnah geschlossen. Viele der Mitarbeiter hatten durch die Kantine „Ess-Tisch“ oder andere Dienstleistungsbereiche von Informa eine Vorstellung und einen Bezug zu dieser besonderen Institution, die als Inklusionsbetrieb in Oberbieber rund 40 Prozent Schwerbehinderte auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt. So wurde beschlossen, die noch mit 800 Euro gefüllte Mitarbeiterkasse der Firma Boesner an Informa zu spenden. Informa gGmbH bedankte sich ganz herzlich für diese ehrenvolle, große Geste. Der große Scheck wurde am Ende einer ausführlichen Betriebsführung durch die Firma Boesner an Marcel Daniel von Informa überreicht.