Veröffentlicht am 24. September 2020 von wwa

NEUWIED – Baum als Zeichen des friedlichen Zusammenlebens – Mittlerweile ist es schon eine schöne Tradition geworden, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde (AMJ) in Neuwied Bäume für öffentliche Orte stiftet. So konnten bereits mehr als 20 Exemplare im Stadtgebiet gepflanzt werden. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Jan Einig und Imam Basel Aslam feierte die Gemeinde jetzt die neueste Pflanzung auf dem Kinderspielplatz Jakobstraße in Engers. Damit will die islamische Reformgemeinde nicht nur ein Zeichen für den Frieden setzen, sondern sich aktiv in ihrer Heimat einbringen. Aus diesem Grund nehmen die Mitglieder auch regelmäßig an Spendenläufen und Straßenputzaktionen wie dem Cleanup Day teil. Darüber hinaus fördert die Gemeinde den interreligiösen Dialog.