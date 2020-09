Veröffentlicht am 25. September 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht in Wissen – Ein 48jähriger Fahrzeugführer parkte seinen Hyundai i30 am Montagmorgen, 21. September 2020, um 05.40 Uhr am rechten Fahrbahnrand. Als er gegen 16.10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass dieses im Bereich der linken, vorderen Fahrzeugecke beschädigt war. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte das Fahrzeug beim Vorbeifahren oder sonstigem Rangieren dort gestreift und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Quelle: Polizei