Veröffentlicht am 24. September 2020

NIEDERFISCHBACH – Radfahrer bei Kollision mit PKW in Niederfischbach verletzt – Am Montagnachmittag, 21. September 2020, gegen 17:30 Uhr befuhr ein 58jähriger Pkw-Fahrer die Mühlenhardtstraße in der Ortslage Niederfischbach. Auf einem kreuzenden Radweg näherten sich zwei Radfahrer im Alter von 17 und 22 Jahren dem wartepflichtigen Pkw. Der Autofahrer erkannte aufgrund tiefstehender Sonne die Fahrradfahrer zu spät und touchierte beide. Sie stürzten und zogen sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Am Pkw sowie an den Fahrrädern entstand Sachschaden von insgesamt circa 2.700 Euro. Quelle: Polizei