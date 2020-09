Veröffentlicht am 26. September 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule bietet Russischsprachkurs für Anfänger an – Einen ersten Einblick in die russische Sprache und Kultur vermittelt ein Sprachkurs für Anfänger ohne Vorkenntnisse bei der Kreisvolkshochschule, der am Mittwoch, 30. September, um 16.45 Uhr in Altenkirchen beginnt.

Im Mittelpunkt des Unterrichts stehen die Vermittlung der russischen Alltagssprache und eine Einführung in die russische Grammatik. In einer Kleingruppe erhalten die Teilnehmenden Grundkenntnisse, die sich vor allem für Reisen, im Alltag und im Beruf einsetzen lassen. Die Sprechpraxis und ein schnelles Einarbeiten in die Sprache sind dabei wichtige Lernziele. Der erste Termin ist ein kostenloser Schnuppertermin für alle Interessierten. Die Teilnahme kostet für zwölf Termine und bei sechs Teilnehmenden beträgt 75 Euro.

Nähere Informationen und Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen: Tel. 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.