Veröffentlicht am 24. September 2020 von wwa

ASBACH – Sachbeschädigung auf dem Schuldhof der Grundschule in Asbach – Am Wochenende wurde durch unbekannte Täter auf dem Schulhof der Grundschule in der Schulstraße in Asbach ein Sonnensegel zerschnitten. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden Quelle: Polizei