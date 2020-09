MELSBACH – Mit gestohlenem Bagger durch den Ort gefahren

Veröffentlicht am 24. September 2020 von wwa

MELSBACH – Unbefugte Benutzung eines Baggers in Melsbach – Am Wochenende kam es zu einer unbefugten Benutzung eines Baggers, der am Freitag, 18. September, auf einem Baugrundstück in der Kappelstraße abgestellt wurde. Am Montag, 21. September, stellte der Anzeigenerstatter Beschädigungen an dem Bagger fest und bemerkte, dass die Tankfüllung nur noch halbvoll war. Ein Zeuge beobachtete am frühen Samstagabend, 19. September 2020, gegen 18:30 Uhr eine Person, die vermutlich mit diesem Bagger durch die Weihersbergstraße in Melsbach gefahren ist. Der circa 40 Jahre alte Fahrer hatte ein circa sechs Jahre altes Mädchen mit blonden Haaren dabei. Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden Quelle: Polizei