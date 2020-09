Veröffentlicht am 24. September 2020 von wwa

KLEINMAISCHEID – Fahrraddiebstahl in Kleinmaischeid – Am Montagmorgen, 21. September 2020, wurde im Zeitraum von 07:40 bis 08:05 Uhr ein hochwertiges Canyon Neuron CF 8.0 Mountainbike aus einer kurzzeitig offenstehenden Garage in der Iserstraße in Kleinmaischeid gestohlen. Aufgrund vorhandener Videotechnik konnten die Täter bei der Tatausführung gefilmt werden. Das Videomaterial wird zurzeit von der Polizei ausgewertet.

Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei