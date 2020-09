Veröffentlicht am 23. September 2020 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Verkehrsunfall beim Ausparken in Niederfischbach – Am Montagmorgen, 21. September 2020, gegen 08:55 Uhr wollte eine 76jährige Fahrerin mit ihrem Fahrzeug im Bereich der Rothenbergstraße in Niederfischbach rückwärts ausparken. Durch Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren touchierte sie den geparkten Pkw einer 67jährigen Frau. Es entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Quelle: Polizei