DAADEN – Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle auf der L 280 – Am Montagmorgen, 21. September 2020, gegen 06:00 Uhr befuhr ein 24jähriger Fahrzeugführer die Landesstraße 280 aus Richtung Niederdreisbach in Richtung Daaden. Im Gegenverkehr fuhr ein Lkw mit Anhänger. Plötzlich fielen Ladungsteile (Äste und Baumrinde) von diesem Anhänger auf die Windschutzscheibe des Pkw. Es entstand ein Schaden an der Windschutzscheibe von circa 500 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise auf den flüchtigen Lkw an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei